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  3. 01 Mart 2021 10:23

Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!

Piyasalar yeni haftaya yine kritik seviyede başladı. Dolar 7,32 TL'den, Euro 8,86 TL'den, Sterlin ise 10,26 TL'den işlem görüyor. Gram altın 413 TL, gümüş ise 6,37 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 326 dolardan fiyatlanıyor.

Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!
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TL, geçen hafta ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş sonrası 2021 yılındaki tüm kazançlarını geri verdi. 6,85 altına inen dolar kuru, küresel piyasalarda yaşanan gelişme sonrası 7,45 üzerine çıkarken aynı zamanda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşadı.

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,48'e kadar yükselen Dolar 7,32 TL'den, yine geçen hafta 9,10 TL seviyesine kadar tırmanan Euro 8,86 TL'den, Sterlin ise 10,26 TL'den işlem görüyor. Gram altın 413 TL, gümüş ise 6,37 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 326 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.756 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 409/413, çeyrek altın 664/678, Cumhuriyet altını ise 2.734/2.763 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki kabine toplantısı ve çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri izlenecek.

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  GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KZANDIRANLARI

Piyasalar kapanırken 22 - 26 Şubat haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

Tayvan Doları (TWD) - %7,63
Euro (EUR) - %7,45
Kuveyt Dinari (KWD) - %7,43
Amerikan Doları (USD) - %7,41
Danimarka Kronu (DKK) - %7,36 artış gösterdi.
Kripto paralarda;

 Neeo (NEEO) - 93,69K%
e-Gulden (EFL) - 12,13K%
FidexToken (FEX) - 8,91K%
CaixaPay (CXP) - 3,82K%
RabbitCoin (RBBT) - 2,52K% artış gösterdi.
Emtialarda;

Amerikan Kahve C - %4,94
Ham Petrol - %2,89
Brent Petrol - %2,18 artış gösterdi.
Hisselerde ise,

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) - %21,38
Türk Hava Yollari AO (THYAO) - %9,67
TAV Havalimanlari Holding (TAVHL) - %8,15
DO & CO AG (DOCO) - %7,16
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) - %6,14 artış gösterdi.

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