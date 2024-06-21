Dolar, Euro ve altın ''nerede kalmıştık'' dedi

Kurban Bayramı tatilinden hızlı çıkan piyasalarda tatil rehaveti hızlı bitti. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kurban Bayramı tatilinin ardından piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri kaldığı yerden devam ediyor.

Yerel seçimlerin ardından iki aylık yatay seyir gözlenen kurda son günlerde günlük sınırlı yükselişler dikkat çekiyor.

Gelecek hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkacak. Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına en son mart ayında yaptığı sıkılaştırma ardından haziranda da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor. TCMB, faiz kararını 27 Haziran'da açıklayacak.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,84 TL'den başlayan Dolar 32,87 TL'den,

35,25 TL'den başlayan Euro 35,19 TL'den,

41,64 TL'den başlayan Sterlin 41,67TL'den,

20,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,70 TL'den, Euro 34,94 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,77 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 361 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 365 Dolar'dan,

2 bin 497 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 502 TL'den,

4 bin 65 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 66 TL'den,

16 bin 700 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 702 TL'den,

32,35 TL'den başlayan Gümüş ise 32,22 TL'den fiyatlanıyor.

Dapanışta Ons altın 2 bin 339 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 471 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 62 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 680 TL'den, Gümüş ise 32,08 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 64 bin 634 Dolar'dan başlayan Bitcoin 64 bin 232 Dolar'dan,

Ethereum ise 3 bin 511 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 485 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,03 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,72 Dolar'dan işlem görüyor