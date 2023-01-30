Dolar, Euro ve altın yeni haftada da kritik seviyede

Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Ocak ayının son haftasına da yükselişle girdi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, merkez bankalarının faiz kararlarıyla yoğun geçmesi beklenen haftaya hazırlanıyor.

Türkiye 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın işaret ettiği 14 Mayıs'a doğru geri sayıma başlarken hem döviz hem de değerli metaller piyasalarındaki endişe veren seyir devam ediyor.

2023 yılı başından bu yana TL karşısında daha da değerlenmemesi için önüne baraj kurulan Dolar 18,80 TL''yi zorlamaya başlarken Euro ve altından rekorlar peş peşe geldi.

Analistler, bu hafta merkez bankası kararları ve yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini dile getirerek, fiyatlamaların zorlaşabileceğini söyledi. Fed ve ECB'nin politika metinlerindeki yönlendirmelerle birlikte merkez bankası başkanlarının toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine dikkati çeken analistler, mart ayındaki toplantıya ilişkin ipuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Analistler, Fed'in martta faiz artışlarına ara verilip verilmeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesinin olası olduğunu ifade etti. ECB tarafında, faiz artışlarına mart ayında da devam edileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyallerin önem arz ettiğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,81 TL'den, Euro 20,45 TL'den, Sterlin 23,33 TL'den, Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,45 TL, Sterlin 23,29 TL, Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.933 Dolar'dan, Gram altın 1.169 TL'den, Çeyrek altın 1.880 TL'den, Cumhuriyet altını 7.734 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,32 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 1.925 Dolar'dan, Gram altın 1.163 TL'den, çeyrek altın 1.871 TL'den, Cumhuriyet altını 7.701 TL'den, gram gümüş ise 14,27 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 23 bin 688 Dolar'dan, Ethereum ise 1.633 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 88,16 Dolar'dan işlem görüyor.