Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Türkiye 6 Şubat pazartesi günü 9 saat arayla Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 41 binden fazla kişinin hayatını yitirdiği ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken başta dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da dikkat çeken hareketlilik var.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları piyasaları sarsarken yeni haftada piyasalar geçen haftaki kayıplarını geri alarak başladı.

Türkiye'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye'de görülecek 2023, 2024 ve 2025 dolar kurları kamuoyu ile paylaşıldı. OVP'de hükümetin bu yıl sonunda beklediği dolar kuru da ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre 2023 yılındaki ortalama dolar kuru tahmini 21.52 TL, 2024'te 24.62 TL, 2025'te ise 25.77 TL olacağı varsayıldı.