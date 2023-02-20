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Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı

Dolar, Euro ve altın yeni haftaya böyle başladı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilimizi yerle bir edip, 41 bini aşkın canı yitirdiğimiz depremin yaraları sarılmaya devam ederken piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar 18,85 TL'den,  Euro 20,16 TL'den, Sterlin 22,71 TL'den, Japon Yeni ise 14,06 TL'den işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem günü olan Cuma günü Dolar 18,86 TL'den,  Euro 20,09 TL'den, Sterlin 22,61 TL'den, Japon Yeni ise 14,02 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş 

Ons altın 1.842 Dolar'dan, Gram altın 1.117 TL'den, Çeyrek altın 1.795 TL'den, Cumhuriyet altın 7.390 TL'den, 
Gram Gümüş ise 13,16 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.828 Dolar'dan, Gram altın 1.109 TL'den, Çeyrek altın 1.783 TL'den, Cumhuriyet altın 7.337 TL'den, Gram Gümüş ise 12,94 TL'den fiyatlanmıştı.

 Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 24 bin 464 Dolar'dan, Ethereum ise 1.689 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 83,44 Dolar'dan işlem görüyor.  

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