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Dolar, Euro ve altın yeniden uçuşa geçti

Dolar, Euro ve altın yeniden uçuşa geçti
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Haftanın son, Aralık ayının ilk işlem gününde piyasalardaki zirve seyri devam ediyor. Kasım ayının son günü kısmen de olsa düşüş gözlenen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metaller Aralık ayına yeniden yükselişle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarken Kasım ayının son işlem gününde dikkat çeken bir düşüş yaşayan Dolar, Euro ve altın fiyatları haftanın son, Aralık ayının ise ilk işlem gününe ise yükselişle başladı.

Dün güne yeni bir rekorla başlayan piyasalar gün sonuna doğur sert bir düşüş yaşamıştı.

Dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi. Enflasyonla mücadelede ikinci olmazsa olmaz koşul olan enflasyon patikasına dair "algı, kabul ve itibar" üçlüsünün, enflasyonun bu patikaya oturabilmesi için çok önemli bir araç ve kolaylaştırıcı faktör olduğunu vurgulayan Erkan, dezenflasyonun gelecek yılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlamasını tahmin ettiklerini dile getirdi. Analistler, TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu aktararak, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ile birlikte bu hafta piyasalar hareketlendi. 

Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalarda aralık ayında faizin sabit tutulacağına yönelik sinyaller geldi. Bu gelişme ile birlikte çarşamba günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüşler görüldü. 

Çarşamba günü dolar endeksi 102.467’ye kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.253’ü test etti. Dün ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş dikkat çekti. Dolar endeksi 103.590’ı gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.367’yi test etti. 

İşte 1 Aralık Cuma itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,88 TL'den başlayan Dolar 28,92 TL'den, 
31,50 TL'den başlayan Euro 31,42 TL'den, 
36,55 TL'den başlayan Sterlin 36,57 TL'den, 
19,51 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,68 TL'den işlem görüyor.
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