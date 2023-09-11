Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı

Piyasalar yeni haftaya yine zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

TCMB'nin sürpriz orandaki faiz artışı, TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti. Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor. TCMB’nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için iki hafta önce attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM’den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizleri seviyesi de yakından izleniyor. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni Güne 26,77 TL'den başlayan Dolar 26,85 TL'den,

28,69 TL'den başlayan Euro 28,84 TL'den,

33,56 TL'den başlayan Sterlin 33,66 TL'den,

18,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,42 TL'den işlem görüyor. Cuma günkü kapanışta Dolar 26,84 TL'den, Euro 28,78 TL'den, Sterlin 33,52 TL'den, Japon Yeni ise 18,15 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.926 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.927 Dolar'dan,

1.656 TL'den başlayan Gram altın 1.666 TL'den,

2.782 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.782 TL'den,

11.449 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11.449 TL'den,

19,88 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 20,01 TL'den fiyatlanıyor. Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.925 Dolar'dan, Gram altın 1.663 TL'den, Çeyrek altın 2.789 TL'den, Cumhuriyet altını 11.450 TL'den, Gram Gümüş ise 19,69 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 25 bin 778 Dolar'dan başlayan Bitcoin 25 bin 796 Dolar'dan,

1.611 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.611 Dolar'dan işlem görüyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent Petrol



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