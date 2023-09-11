Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı
Piyasalar yeni haftaya yine zirvede başladı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
TCMB'nin sürpriz orandaki faiz artışı, TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
Dolar/TL, seçim sonrasında haziran-temmuz aylarındaki sert kayıpların ardından hafif yukarı yönlü yatay bir seyir izliyor.
TCMB’nin yüksek maliyet ve enflasyonist baskı yaratan kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğünü azaltmak için iki hafta önce attığı adımların ardından KKM büyüklüğü ve KKM’den istenilen çıkışı yaratacak TL mevduat faizleri seviyesi de yakından izleniyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 26,77 TL'den başlayan Dolar 26,85 TL'den,
28,69 TL'den başlayan Euro 28,84 TL'den,
33,56 TL'den başlayan Sterlin 33,66 TL'den,
18,35 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,42 TL'den işlem görüyor.
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