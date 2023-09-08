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Dev banka Dolar/TL tahminini değiştirdi

Dev banka Dolar/TL tahminini değiştirdi
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HSBC, doların küresel çaptaki görünümüne ilişkin U dönüşü yaparak, rezerv para birimi olan ABD dolarının önümüzdeki yıl daha da güçleneceğini söyledi.

HSBC stratejistleri yayımladıkları raporda, Avrupa ve Çin'deki büyümenin duraksamasının risk duyarlılığı üzerinde baskı yaratması ve ABD ekonomisine bağlı varlıklara olan talebi artırması nedeniyle doların küresel çapta değer kazanması gerektiğini yazdı.

Stratejistler, konuyla ilgili paylaştıkları raporda, "Sıkılaştırma etkisini göstermeye başladıkça, küresel büyüme görünümündeki duraksama, konjonktür karşıtı dolara daha fazla fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan HSBC'nin aktardığına göre, küresel görünüm daha kasvetli hale gelse bile, ABD küresel piyasalarda nispeten daha güçlü kalacak.

Buna göre banka, daha önce 1,15 olarak öngördüğü euro/dolar paritesinin de 2024'ün ilk çeyreğinde dolar başına 1,03'e düşeceğini öngördü.

HSBC, konuyla ilgili açıklamasında, "Avrupa, Çin ve diğer ekonomiler için daha zor bir görünümle, piyasa küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri giderek daha fazla görebilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler Dolar/TL tahmini dolar dolar/tl hsbc tahmin
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