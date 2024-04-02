Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni haftaya düşüşle başlayan piyasalar bugün yeniden zirvede. Özellikle dolar kuru dün hem bankalararası piyasada hem de fiziki piyasalarda sert bir düşüş yaşamıştı. Bugün ise başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3.com

YSK'nın açıklayacağı resmi verilere kadar kesinleşmemiş sonuç olarak kalacak olan yerel seçim sonuçları CHP'yi yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi noktasına taşıdı. CHP, 35 yılın ardından 1'inci parti konumuna gelirken; AK Parti 2'inci parti, Yeniden Refah Partisi ise 3'üncü parti olmuştu.

Piyasaların aylardır merakla beklediği 31 Mart yerel seçimleri CHP'nin büyük zaferiyle tamamlanırken yeni haftaya bankalararası piyasada 32,42 liradan başlayan dolar kuru, dün düşüş eğilimindeydi.

Fiziki piyasalarda ise düşüşün etkileri daha sert oldu. Kapalıçarşı’da düşüşün yüzde 3’ü aşması sonrasında dolar fiziki piyasalarda 31,80 TL'den işlem görüyordu.

Ancak yeni gün piyasalarda yeniden yükselişe başladı.

Hatırlanacağı gibi geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'yi aştı, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı. Dolar TL'de son zirve dün 32.39 ile görüldü. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

İşte 2 Nisan Salı günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,26 TL'den, Euro 34,66 TL'den, Sterlin 40,50 TL'den, Japon Yeni ise 21,28 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,95 TL'den, Euro 34,50 TL'den, Sterlin 40,36 TL'den, Japon Yeni ise 21,13 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 253 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 334 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 959 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 276 TL'den, Gümüş ise 26,24 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 254 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 312 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 906 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 71 TL'den, Gümüş ise 25,82 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında geçen hafta ABD'den gelen veriler sonrasında başlayan sert düşüş sonrası çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 837 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 380 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,71 Dolar'dan işlem görüyor.