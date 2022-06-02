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Dolar, Euro ve altında durmak yok yükselişe devam

Dolar, Euro ve altında durmak yok yükselişe devam

Yarın açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde piyasalarda Türk Lirası'nın döviz ve emtialara karşı değer kaybı büyümeye devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2022 ilk 3 aylık büyüme rakamı sonrasında dahi döviz ve emtia piyasalarında düşüş yaşanmazken, dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor.

TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarına odaklanan piyasalarda Türkiye'de yüzde 70'e dayanan yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikasıyla piyasaların endişe veren seyri sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 16,42 TL'den, Euro 17,64 TL'den, Sterlin ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.845 Dolar'dan, Gram altın 974 TL'den, Çeyrek altın 1.566 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.444 TL fiyatıyla işlem görüyor. 

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,53 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar
 
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 778 dolar, Ethereum ise bin 813 dolardan işlem görüyor.  

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 114,18 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise yaklaşık yüzde 3 düşüşle 113 doların altını gördü.

Hafta başında 125 dolara kadar çıkan brent petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretimine hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından geriledi. 

Hafta başında 125 dolara kadar yükselen petrol fiyatları dün düşüş eğilimine girdi. 

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bugün bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.

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