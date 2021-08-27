Dolar, euro ve altında düşüş sürüyor

Hafta başından bu yana ibreyi aşağı çeviren piyasalarda düşüş sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son rakamlar...

Dün başlayan Jackson Hole toplantısını takip eden piyasalarda geri çekilme sürüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleşen ve para politikalarına yön verecek olan Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jarome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar belirleyici olacak.

Bu kritik toplantı öncesinde piyasalarda geri çekilme sürüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle pozitif seyrediyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,38 TL'den, Euro 9,86 TL'den, Sterlin ise 11,50 TL'den işlem görüyor.

Döviz kurları 4 günlük düşüşüne dün son vermişti. Dolar/TL, 8,37'den başladığı günü 8,3880'den tamamlarken bu sabah da işlemler benzer seviyelerden gerçekleştiriliyor.

Euro/TL de sakin bir açılış yaptığı haftanın son işlem gününde 9,86-9,87 düzeyinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın aksine çok sayıda yabancı finans kuruluşu doların daha da yükseleceği kanaatinde. Ünlü değerlendirme kuruluşlarından Credit Suisse bankası uzmanlarının analizleri doların daha da yukarılara gideceğini gösteriyor. Credit Suisse üçüncü çeyrekte dolar/TL tahminini 9.10 lira olarak tutuyor. Standart Chartered finans kuruluşu göre ise Aralık ayında dolar 9 lira bandında olacak. En korkutucu tahmin ise Commerzbank'ın. Ünlü kuruluşun tahminine göre dolar yıl sonunda 10 lira olacak.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,40 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.801 dolardan işlem gören altında, gram altın 481/485, çeyrek altın 780/796, Cumhuriyet altını ise 3.210/3.244TL alış/satış fiyatıyla işlemde.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 47 bin 489 dolardan, Etherium ise 3 bin 126 dolardan işlem görüyor.