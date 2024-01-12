Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi
Türk Lirası'nın döviz ve değerli metaller karşısındaki değer kaybı büyürken haftanın son işlem günü de Dolar, Euro ve altından peş peşe gelen yeni rekor seviyeleriyle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
2024 yılının sadece ilk 11 gününde Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran Dolar, Euro ve altın fiyatları haftanın son işlem gününde de zirvede. Döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki rekor seyri tüm hızıyla devam diyor.
Dolar kuru dün 30 TL'yi aşarak tarihi zirvesini görmüştü. Dolar kuru bugün rekoruna rekor ekledi ve serbest piyasada 30,10 TL'yi de aştı.
Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan Türk Lirası ise 2024 başından bugüne yüzde 1.3 değer yitirdi.
İşte 12 Ocak Çarşamba günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
33,05 TL'den başlayan Euro 34,04 TL'den,
38,47 TL'den başlayan Sterlin 38,44 TL'den,
20,76 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,87 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 29,99 TL'den, Euro 33,00 TL'den, Sterlin 38,33 TL'den, Japon Yeni ise 20,67 TL'den işlem görmüştü.
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