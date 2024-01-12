Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi

Güne 2 bin 34 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 59 Dolar'dan,

1.969 TL'den başlayan Gram altın 1.994 TL'den,

3 bin 348 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den,

13 bin 774 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 896 TL'den,

22,18 TL'den başlayan Gümüş ise 22,70 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 30 Dolar'dan, Gram altın 1.965 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 801 TL'den, Gümüş ise 22,31 TL'den işlem fiyatlanmıştı.