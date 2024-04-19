  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar

Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar

Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar
Güncelleme:

Haftanın son işlem gününe İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarıyla başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

HABER3COM

Piyasalarda haftanın son işlem günü ortadoğudan gelen "misilleme saldırısı" haberiyle başladı. İsrail'in İran'a yönelik günlerdir beklenen misilleme saldırıları dün gece başladı.

Piyasalar ortadoğuda açılan yeni cephenin ardından haftanın son işlem gününde yine zirvede.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD'de makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyalleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,59 TL'den, Euro 34,75 TL'den, Sterlin 40,56 TL'den, Japon Yeni ise 21,18 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,49 TL'den, Euro 34,75 TL'den, Sterlin 40,51 TL'den, Japon Yeni ise 21,10 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 383 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 497 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 268 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 549 TL'den, Gümüş ise 29,59 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 375 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 478 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 268 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 549 TL'den, Gümüş ise 29,50 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Bitcoin 62 bin 303 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 999 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 88,69 Dolar'dan işlem görüyor. 

IMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandıIMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandıEkonomi

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama: 6 Şubat'ı ne çabuk unuttunuz? AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi AK Parti'de ''ıstakoz''un ardından şimdi de Rolex krizi Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak Yaz havasına mola: Şiddetli yağışlar çok fena vuracak İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Zorlu Holding binasına silahlı saldırı Zorlu Holding binasına silahlı saldırı