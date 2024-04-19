Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar

Haftanın son işlem gününe İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırılarıyla başlayan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

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Piyasalarda haftanın son işlem günü ortadoğudan gelen "misilleme saldırısı" haberiyle başladı. İsrail'in İran'a yönelik günlerdir beklenen misilleme saldırıları dün gece başladı.

Piyasalar ortadoğuda açılan yeni cephenin ardından haftanın son işlem gününde yine zirvede.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD'de makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyalleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,59 TL'den, Euro 34,75 TL'den, Sterlin 40,56 TL'den, Japon Yeni ise 21,18 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,49 TL'den, Euro 34,75 TL'den, Sterlin 40,51 TL'den, Japon Yeni ise 21,10 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 383 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 497 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 268 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 549 TL'den, Gümüş ise 29,59 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 375 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 478 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 268 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 549 TL'den, Gümüş ise 29,50 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Bitcoin 62 bin 303 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 999 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 88,69 Dolar'dan işlem görüyor.