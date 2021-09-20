Dolar ve Euro uçuşa geçti! İşte döviz ve altın piyasalarında son durum

Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar ve Euro yeniden zirvede. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftanın ilk iş gününde piyasalardaki yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor.

Piyasaların 23 Eylül'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nu bekliyor. TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Geçen hafta ABD'de Perakende Satışlar verilerinin ardından dolar endeksi 93 düzeyinin üzerinde, Türkiye 10 yıllık tahvil faizi yüzde 17,15 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,66 TL'den, Euro 10,17 TL'den, Sterlin ise 11,85 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1290 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,22 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.758 dolardan işlem gören altında, gram altın 485/490, çeyrek altın 787/804, Cumhuriyet altını ise 3.240/3.274 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASI

Kripto para piyasaları ise yeni haftaya büyük düşüşle girdi. Bitcoin 43 bin 996 dolardan, Ethereum ise 3 bin 75 dolardan işlem görüyor.

TCMB'NİN KRİTİK KARARI PERŞEMBE GÜNÜ

Piyasalarda bu hafta önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonra TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, halka kapalı olan yatırımcı toplantısı sonrası halka açık bir konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar. Yatırımcılar TCMB'nin bu haftaki kararını bir politika hatası olabileceğinden endişe ediyor.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin %19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

TCMB eski başkanı Naci Ağbal ise bankanın bu haftaki kritik faiz kararı öncesi öngörülebilir para politikasının önemine ilişkin eski bir yazısını paylaştı. al, görevden alınmasından sonra para politikası içeriği bulunan ilk paylaşımını haftasonunda Twitter üzerinden yaptı ve 5 Mart tarihli "kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi" başlıklı yazısına atıfta bulundu.

Bankacılar TCMB'yi enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütünü kaldırma zamanlaması nedeniyle eleştiriliyorlar. Banka enflasyonun politika faizini aşmasından sadece iki gün önce bu taahhütünü kaldırdı.

Bugün iç piyasada TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi takip ediliyor. Bankacılar ankette enflasyon beklentilerindeki değişimle ilk faiz indiriminin zamanlamasını anlamaya çalışacaklar.

Bugün piyasalarda Hazine'nin 2 ve 4 yıl vadeli ihaleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti temasları da takip edilen unsurlar arasında.