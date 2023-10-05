Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor
TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki yeni rekor denemeleri devam ederken altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Eylül ayının son haftasından bu yana başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından önceki açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüştü.
Altın fiyatlarında ise Ağustos ayının son haftasında başlayan düşüş sürüyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 27,56 TL'den başlayan Dolar 27,57 TL'den,
29,13 TL'den başlayan Euro 29,05 TL'den,
33,57 TL'den başlayan Sterlin 33,50 TL'den,
18,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,50 TL'den işlem görüyor.
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