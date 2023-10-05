Dolar ve Euro yeni rekora koşuyor

TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki yeni rekor denemeleri devam ederken altın fiyatları da düşüş eğilimini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Eylül ayının son haftasından bu yana başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki adım adım yükselişi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından önceki açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından a çıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüştü. Altın fiyatlarında ise Ağustos ayının son haftasında başlayan düşüş sürüyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 27,56 TL'den başlayan Dolar 27,57 TL'den,

29,13 TL'den başlayan Euro 29,05 TL'den,

33,57 TL'den başlayan Sterlin 33,50 TL'den,

18,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,50 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 27,56 TL'den, Euro 28,95 TL'den, Sterlin 33,42 TL'den, Japon Yeni ise 18,49 TL'den işlem görmüştü. Altın Fiyatları Güne 1.827 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.820 Dolar'dan,

1.619 TL'den başlayan Gram altın 1.613 TL'den,

2 bin 742 TL'den başlayan Çeyrek altın 2 bin 738 TL'den,

11 bin 280 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 11 bin 280 TL'den,

18,79 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 18,71 TL'den fiyatlanıyor. Dünkü kapanışta Ons altın 1.819 Dolar'dan, Gram altın 1.612 TL'den, Çeyrek altın 2 bin 742 TL'den, Cumhuriyet altını 11 bin 280 TL'den, Gram Gümüş ise 18,43 TL'den fiyatlanmıştı. Bitcoin ve Ethereum Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 27 bin 681 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 651 Dolar'dan,

1.644 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.637 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 86,52 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,92 Dolar 'dan işlem görüyor.