Dolar ve Euro yeniden hareketlendi, altın yeni rekora koşuyor

Dövizde yukarı yönlü hareketlilik başlarken, altın fiyatları Ramazan Bayramı'na 1 gün kala yeni rekor seviyelerine göz dikmiş durumda... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

HABER3COM

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Dolar ve Euro kurunda dalgalı seyir sürerken değerli metallerdeki yükseliş devam ediyor.

Bugün de dün gibi Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yarım gün açık olacak piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın ve gümüşte dikkat çeken bir hareketlilik var.

Altının ons fiyatı, dünya merkez bankası alımlarından destek bularak yükselirken, dün gördüğü zirve seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar, yeni işaretler için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

#altın fiyatları

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,17 TL'den başlayan Dolar 32,23 TL'den,

34,93 TL'den başlayan Euro 35,08 TL'den,

40,72 TL'den başlayan Sterlin 40,94 TL'den,

21,20 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,27 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,06 TL'den, Euro 34,89 TL'den, Sterlin 40,67 TL'den, Japon Yeni ise 21,23 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 346 Dolar'dan başlayanOns altın 2 bin 356 Dolar'dan,

2 bin 426 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 443 TL'den,

4 bin 83 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 192 TL'den,

16 bin 825 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 246 TL'den,

28,92 TL'den başlayan Gümüş ise 29,23 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 414 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 74 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 720 TL'den, Gümüş ise 28,71 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 71 bin 93 Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin Dolar'dan,

3 bin 688 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 592 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 90,56 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,47 Dolar'dan işlem görüyor.