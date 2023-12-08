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Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları düşüşe geçti

Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları düşüşe geçti
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Haftanın son işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalar haftanın son işlem gününde de zirvede. Yeni aya ve yeni haftaya Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin gölgesinde başlayan piyasalarda haftanın son işlem gününde Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,6'da bulunuyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ederken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 31 dolardan işlem görüyor.

ABD tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi kasımda 199 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede ses getiren otomotiv grevlerinin sona ermesiyle kasımda istihdamda artış bekleniyordu. Ancak açıklanan veri 180 binlik beklentinin de üzerine çıktı.

İşsizlik oranı geriledi

Piyasa beklentisi yüzde 3,9 olan işsizlik oranı ise kasım ayında yüzde 3,7 oldu. Ekim ayında işsizlik yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilerin üzerine çıktı.

Buna göre, kasım ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 2027 dolardan 2016 dolar seviyesine kadar geriledi.

İşte 8 Aralık Cuma günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,94 TL'den başlayan Dolar 28,97 TL'den, 
31,23 TL'den başlayan Euro 31,14 TL'den, 
36,44 TL'den başlayan Sterlin 36,32 TL'den, 
20,14 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,40 TL'den işlem görüyor.
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