Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları düşüşe geçti

Dünkü kapanışta Dolar 28,93 TL'den, Euro 31,23 TL'den, Sterlin 36,38 TL'den, Japon Yeni ise 20,22 TL'den işlem görmüştü.

Güne 2 bin 32 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 13 Dolar'dan,

1.891 TL'den başlayan Gram altın 1.876 TL'den,

3 bin 190 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 183 TL'den,

13 bin 131 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 100 TL'den,

22,16 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,81 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 27 Dolar'dan, Gram altın 1.891 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 190 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 131 TL'den, Gram Gümüş ise 22,21 TL'den fiyatlanmıştı.