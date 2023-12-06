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Dolar ve Euro zirvede; altın geri çekildi

Dolar ve Euro zirvede; altın geri çekildi
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Aralık ayına da Türk Lirası karşısında rekor seviyede giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından zirvedeki seyrine devam eden piyasalar yeni güne de üst sınırdan başladı.

TÜİK kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in enflasyon raporuna göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti. 

Küresel piyasalar, ABD'de alının iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ederken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşti. ABD'de açıklanan veriler Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik öngörüleri etkilemeye devam ediyor.

Analistler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen açık iş sayısının, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini anımsatarak, bu durumun yüksek faiz oranlarının iş gücü talebini azalttığının bir göstergesi olduğunu ve Fed'in para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

İşte 6 Aralık Çarşamba itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 28,91 TL'den başlayan Dolar 28,93 TL'den, 
31,22 TL'den başlayan Euro 31,19 TL'den, 
36,44 TL'den başlayan Sterlin 36,45 TL'den, 
19,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 19,65 TL'den işlem görüyor.
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