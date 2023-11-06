Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın zirvede

Cuma günkü kapanışta Ons altın 1.996 Dolar'dan, Gram altın 1.819 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 36 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 463 TL'den, Gram Gümüş ise 21,28 TL'den fiyatlanmıştı.

Güne 1.984 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.984 Dolar 'dan, 1.809 TL'den başlayan Gram altın 1.816 TL 'den, 3 bin 30 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 28 T L 'den, 12 bin 472 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 454 TL 'den, 21,14 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 21,16 TL 'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasalarında da ise bir yukarı, bir aşağı çalkantılı seyir devam ediyor.