Dolar ve Euro'dan yeni rekor, altın zirvede
Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen olan Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeniden yükselişe geçen döviz ve değerli metaller yeni haftaya da zirvede başladı.
Türk Lirası'nın tarihi düşüşü sürerken, dolar ve euro, İsrail-Filistin savaşının da çıkmasıyla yükselişini katladı. Son haftalarda art arda rekor gelen döviz kurunda, haftanın ilk işlem gününde euro, tarihi zirvesini gördü. Dolar ise yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
CDS’i 2 yılın en düşük seviyesinde
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son Enflasyon Raporu sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazandı. Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu kapsamda yeni haftaya 366 baz puan seviyesinden başladı.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 28,39 TL'den başlayan Dolar 28,44 TL'den,
30,50 TL'den başlayan Euro 30,55 TL'den,
35,15 TL'den başlayan Sterlin 35,25 TL'den,
19 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,95 TL'den işlem görüyor.
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