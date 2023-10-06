Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar! Altın düşüyor!

Yeni haftaya da yeni rekorlarla başlayan Dolar ve Euro haftanın son işlem gününde Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise geri çekilme devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Son 1,5 aydır yeniden adım adım yükselerek Türk Lirası karşısında yeni rekorlara imza atan başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor.

28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından döviz kurlarındaki artış hızlandı.

Seçimlerden önce 19 lira bandında olan dolar kuru seçimlerden sonra rekor üstüne rekor kırdı. TCMB son olarak 21 Eylül Perşembe günü 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 30’a çıkarmıştı.

Altın fiyatlarında ise Ağustos ayının son haftasında başlayan ve Eylül ayında hızını arttıran düşüş sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından piyasalarda dövizin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından a çıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüştü.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürerken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Avrupa borsalarında da karışık bir seyir izlendi.

ABD tahvillerinde geri çekilme devam ederken, küresel piyasalarda dolar sınırlı da olsa artıda. Buna karşın Dolar/TL kurunda jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ortamda yeni rekor test edildi. Dolar/TL kuru yüzde 0.5'i aşan artışla 27.76 seviyesini gördü. Kurda rekor seviye görüldükten sonra 27.70 seviyesinde dengelenme sağlandı. Son bir ayda dolar/TL kurunda yüzde 3'ü aşan yükseliş kaydedildi.

Euro/TL kuru da 29.27 seviyesini gördü. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 24.17 seviyesinde işlem görürken, Türkiye'nin risk primi de 408 baz puanda.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni