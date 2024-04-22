Dolar zirvedeyken, altında sert düşüş

Döviz ve değerli metaller yeni haftaya da hızlı başladı. Türk Lirası'nın döviz ve değerli metallere karşı değer kaybı büyürken Dolar kuru ve altın fiyatları yeni rekorların eşiğinde. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

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Piyasalarda yeni hafta da Türk Lirası'nın değer kaybıyla başlamıştı. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin zirve seyri devam ederken gün ortası itibariyle Altın fiyatları, Orta Doğu'ya yönelik jeopolitik endişelerin azalması ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte düşüşe geçti.

Küresel piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretleri halihazırda varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor.

TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti. Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,60 TL'den başlayan Dolar 32,53 TL'den,

34,77 TL'den başlayan Euro 34,59 TL'den,

40,38 TL'den başlayan Sterlin 40,07 TL'den,

21,08 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,03 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 32,59 TL'den, Euro 34,87 TL'den, Sterlin 40,65 TL'den, Japon Yeni ise 21,13 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 368 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 341 Dolar'dan,

2 bin 483 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 450 TL'den,

4 bin 269 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 184 TL'den,

17 bin 562 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 251 TL'den,

29,28 TL'den başlayan Gümüş ise 29,78 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 390 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 502 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 277 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 595 TL'den, Gümüş ise 29,90 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 65 bin 958 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 846 Dolar'dan,

3 bin 209 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 195 Dolar'dan görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,72 Dolar'dan işlem görüyor.