Dolar'dan bir rekor daha! 18,57!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül 2022 enflasyon rakamları sonrasında işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Türkiye yeni haftaya endişeyle beklenen enflasyon rakamlarıyla başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında piyasalarda ibre yine yukarı yönlü.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık %3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan %84.63'e yükselmesi bekleniyordu.

TÜİK'in bugün yaptığı enflasyon açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.

Öte yandan üretici enflasyonu da açıklandı. TÜİK'e göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı. Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.

ENAG, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2022 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın yaptığı hesaplamaya göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186,27, yılın başından itibaren ise yüzde 101,63 olarak gerçekleşti.

Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırarak devam eden Dolar/TL bugün öğlen saatlerinde 18,57 TL seviyesini görerek tarihi rekorunu yeniledi. Türk Lirası'ndaki değer kaybı da büyüyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,56 TL'den başlayan Dolar 18,57 TL'den,

18,18 TL'den başlayan Euro 18,24 TL'den,

20,62 TL'den başlayan Sterlin 20,86 TL'den,

12,80 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,79 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5200 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1600 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.663 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.662 Dolar'dan,

992 TL'den başlayan Gram altın 992 TL'den,

1.595 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.595 TL'den,

6.562 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.562 TL'den,

11,48 TL'den başlayan Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 19.110 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.166 Dolar'dan,

1.289Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.287 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 87,25 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 88,81 Dolar'dan işlem görüyor.