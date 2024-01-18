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Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede

Dolar'dan bir rekor daha! Euro ve altın da zirvede
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Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor. Piyasalarda baş döndüren seyir devam ederken Dolar/TL rekorlarına bir yenisini daha ekledi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar/TL Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kırmaya devam ederken gözü DAVOS'ta olan altın fiyatları geri çekiliyor. Euro ise yine Dolar gibi Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor.

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar/TL düşük hacimli işlemlerde geçen hafta 30,50'e kadar yükseldikten sonra haftayı 30,1 civarında tamamladı. Kur bu sabah güne 30,1434 civarında başladı.

Geçen yılın tamamını yüzde 36,6, aralık ayını yüzde 2,2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 1,8 değer kaybetti.

İşte 18 Ocak Perşembe günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,14 TL'den başlayan Dolar 30,12 TL'den, 
32,91 TL'den başlayan Euro 32,80 TL'den, 
38,27 TL'den başlayan 38,27 TL'den, 
20,34 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,13 TL'den, Euro 32,72 TL'den, 38,13 TL'den, Japon Yeni ise 20,50 TL'den işlem görmüştü.
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