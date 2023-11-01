  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar'dan bir rekor daha... İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları

Dolar'dan bir rekor daha... İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları

Dolar'dan bir rekor daha... İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları
Güncelleme:

Piyasalardaki "savaş" gerginliği büyürken Dolar Kasım ayına yeni bir rekorla başladı... Döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken Dolar kurundan Kasım ayının ilk gününde yeni bir rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Kasım ayına da zirvede başladı.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdürüyor. Dolar kuru yeni zirve olan 28,32 TL seviyesini gördfü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 28,31 TL'den başlayan Dolar 28,32 TL'den, 
29,96 TL'den başlayan Euro 29,95 TL'den, 
34,37 TL'den başlayan Sterlin 34,45 TL'den, 
18,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,77 TL'den işlem görüyor.

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Tekrar döver diye korktum''
İki tıp öğrencisi okullarında temizlik personeli oldu
ABD'nin özel bombardıman uçakları Türkiye'de! İncirlik'e indiler
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında
İstanbul'un dev rezidansında yangın paniği
CHP'de işler karışacak! CHP İstanbul İl Başkanlığı kararını verdi: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi ?
Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu
Öğrencilerin eyleminde ortalık karıştı: 5 polis yaralandı
Ortadoğu'da korkulan oldu! Savaş yayılıyor, Yemen ve Mısır savaş ilan etti
Dolar için ''bir gece ansızın'' iddiası: ''7 TL birden düşecek!''