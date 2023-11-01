Dolar'dan bir rekor daha... İşte güncel Dolar, Euro ve altın fiyatları
Piyasalardaki "savaş" gerginliği büyürken Dolar Kasım ayına yeni bir rekorla başladı... Döviz ve değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken Dolar kurundan Kasım ayının ilk gününde yeni bir rekor geldi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Kasım ayına da zirvede başladı.
Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdürüyor. Dolar kuru yeni zirve olan 28,32 TL seviyesini gördfü.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 28,31 TL'den başlayan Dolar 28,32 TL'den,
29,96 TL'den başlayan Euro 29,95 TL'den,
34,37 TL'den başlayan Sterlin 34,45 TL'den,
18,70 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,77 TL'den işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol