Dolar'dan ve altından yeni zirve

Piyasalar Şubat ayının son işlem haftasına yine Türk Lirası karşısında yeni zirvelerle başladı. Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Yeni yılın ikinci ayında da Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar/TL 31,09 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,8'e yükseldi.

İşte 26 Şubat Pazartesi Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,09 TL'den, Euro 33,67 TL'den, Sterlin 39,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,69 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 31,08 TL'den, Euro 33,68 TL'den, Sterlin 39,45 TL'den, Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 33 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 32 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 458 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 231 TL'den, Gümüş ise 22,85 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 27 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 24 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 448 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 185 TL'den, Gümüş ise 22,67 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 51 bin 569 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 107 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 80,78 Dolar'dan işlem görüyor.