Dolar/TL'den bir rekor daha geldi

ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında bir anda ortalığın karıştığı piyasalarda Dolar yeni güne de Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başladı. Hızlı bir geri çekilmenin yaşayan altın fiyatları ise zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Döviz ve değerli metaller piyasasındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor. Yeni yılda da rekor üstüne rekorla Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Dolar/TL 31,0048 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,9 oldu.

2024 bütçesi 1 ay dayanamadı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 139 artışla 767 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi.

İşte 15 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31 TL'den başlayan Dolar 30,74 TL'den,

33,08 TL'den başlayan Euro 33,25 TL'den,

38,67 TL'den başlayan Sterlin 38,74 TL'den,

20,54 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,59 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,75 TL'den, Euro 32,98 TL'den, Sterlin 38,62 TL'den, Japon Yeni ise 20,45 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 1.991 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.004 Dolar'dan,

1.970 TL'den başlayan Gram altın 1.980 TL'den,

3 bin 339 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den,

13 bin 743 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 776 TL'den,

22,22 TL'den başlayan Gümüş ise 22,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.987 Dolar'dan, Gram altın 1.968 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 339 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 743 TL'den, Gümüş ise 21,93 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 931 Dolar'dan başlayan Bitcoin 52 bin 636 Dolar'dan,

2 bin 772 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 853 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 81,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,81 Dolar'dan işlem görüyor.