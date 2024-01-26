Dolar/TL'den rekor üstüne rekor!

TCMB'nin dün açıkladığı yeni yılın ilk faiz kararına dün tepkisiz kalan piyasalar bugün ise haftanın son işlem gününe Türk Lirası karşısında yeni rekorlarla başladı. Dolar Cumhuriyet tarihi rekorunu yeniledi. Euro ve altın da Türk Lirası karşısındaki zirve seyrine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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Hem döviz hem de değerli metaller dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı 2024 yılı ilk politika faiz kararına tepkisi kalmıştı.

Ancak yeni gün yeni bir rekorla başladı. Dün gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.

Karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği belirtilmişti.

Ekonomistlerin beklentileri çerçevesinde gerçekleşen bu faiz kararı sonrasında tepkisiz kalan piyasalar haftanın son işlem gününe ise zirvede başladı.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürüyor

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti.

İş dünyası hedef Dolar kurunu açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için yıl sonunda dolar kurunun en az yüzde 45 artması gerektiğini söyledi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın artırılmasında en önemli adımlardan birinin para politikasında dengenin sağlanması olduğunu söyledi. Gültepe, Oksijen TV'de Güzem Yılmaz Ertem'e verdiği röportajda, yıl sonunda dolar kurunun maliyet artışlarıyla orantılı olarak yüzde 45 civarında artması gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervleri bu sefer geriledi

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. 140 milyar dolara dayanan rezervler düşüşe geçti. Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

İşte 26 Ocak Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,30 TL'den başlayan Dolar 30,31 TL'den,

32,89 TL'den başlayan Euro 32,81 TL'den,

38,51 TL'den başlayan Sterlin 38,47 TL'den,

20,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,53 TL'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 30,27 TL'den, Euro 32,96 TL'den, Sterlin 38,60 TL'den, Japon Yeni ise 20,62 TL'den işlem görmüştü.