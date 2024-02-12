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Düğün salonunda kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Düğün salonunda kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
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Sakarya'da bir düğünde çıkan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Etiketler düğün salon tartışma
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