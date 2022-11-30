Dünya Kupası’na Türk taraftar damga vurdu: Tribünde sevgilisine evlenme teklif etti

2022 FIFA Dünya Kupası’nda H Grubu’nda Güney Kore ve Gana arasındaki maçta ilginç anlar yaşandı.

Katar’da devam eden Dünya Kupası kapsamında H Grubu’nda Güney Kore ve Gana 28 Kasım’da Education City Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle devam eden mücadele 3-2’lik skorla Gana’nın galibiyetiyle sonuçlandı. Education Şehir Stadı'nda oynanan mücadele sahada olduğu kadar tribünde de heyecanlı anlara sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Maçın oynadığı sırada tribünde kız arkadaşının önünde diz çöken taraftar evlenme teklifi etti. Sosyal medyada bir anda popüler olan görüntüler bir Arap taraftar tarafından kaydedildi.

Tezahürat seslerinin arasında Türk taraftar sevgilisine “Duyamadım. Aşkım benimle evlenir misin?” diye bağırdı. Sevgilisinin evet yanıtını vermesinin ardından tribünden çifti tebrik eden alkış ve çığlık sesleri yükseldi.