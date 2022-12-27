Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından uyuşturucu madde ele geçirildi

Kocaeli’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün üstünden ve aracından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli’de polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün üstünden ve aracından uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışma neticesinde uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen şahsın ikametinde yapılan aramada da çok sayıda uyuşturucu ve 2 tüfek ele yakalardı. Olayla ilgili şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kocaeli’de polis ekiplerinin yaptığı denetimler neticesinde şüpheli bulunan bir araç durdurulmak istendi. ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı. R.O. isimli sürücü ve araçta yapılan aramada 1.78 gram matamfetamin ve 4.20 gram bonzai ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken uyuşturucu maddeleri temin ettiği tespit edilen U.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 yivsiz av tüfeği, hassas terazi, kilit mekanizmasına sahip şeffaf poşetler, 218,07 gram esrar ve esrar tohumu ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken U.B. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.