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  3. 22 Aralık 2019 12:04

Durdurulan araçtan tarih çıktı !

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 adet sikke ve 1 adet kraliçe mezar taşıyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araçtan tarih çıktı !
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya’dan Ankara’ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 29 adet Bizans dönemine ait tarihi eser sikke ve 1 adet Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı yakaladı. Araçta bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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bolu , bizans
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