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  3. 22 Aralık 2019 12:01

E-5'te ilginç anlar ! Vinç üst geçide çarpınca...

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde seyir halinde olan tekne yüklü vinç, üst geçide çarptı. Vincin başını eğdiren sürücü daha sonra yoluna devam etti.

E-5'te ilginç anlar ! Vinç üst geçide çarpınca...
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tekne yüklü vinç, karayolunda seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra bu şekilde bir üst geçidin altından geçmeye çalıştı. Ancak yüksekliği hesap edemeyen sürücüsü üst geçide çarptı.



Tekne yüklü vinç üst geçite çarptı
Kaza sonucu üst geçittekilerin panik yaşadığı öğrenildi. Olayın ardından araçtan inen sürücü, vincin baş kısmını uzun uğraşlar sonucu eğdirmesi sonrasında güçlükle geçerek yoluna devam etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, olay sonrası maddi hasar geldiği öğrenilen köprüye önceki gün de tırın çarptığı bilgisine ulaşıldı.



İHA

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kaza , avcılar , e-5 karayolu
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