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Edirne'de Adalet Anıtı'na saldıranlarla ilgili yeni gelişme

Edirne'de Adalet Anıtı'na saldıranlarla ilgili yeni gelişme

Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı.

Olayla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldıAdalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı3. Sayfa

 

Etiketler adalet anıt son
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