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EFT NEDİR ? Duygusal Özgürleşme Tekniği!

EFT NEDİR ? Duygusal Özgürleşme Tekniği!
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Radyo D’de Hilal Özgani’ye konuk olan Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, EFT anlattı.

Duygusal özgürleşme tekniğini anlatan Eft Uzmanı Firdevs Akkaya, “EFT'nin açık yazımı Emotional Freedom Technique, Türkçe anlamı: Duygusal Özgürleşme Tekniği’dir, EFT geçmişte yaşadığımız kötü olayların üzerimizde bıraktığı negatif duyguları birkaç dakikada iyileştirebileceğimiz harika bir yöntemdir. Olumsuz duyguların yerine olumlu duygu ve hislerin yerleşmesinde EFT Tekniği çok önemlidir .

Danışanlarımla bu teknikler üzerinde ilerliyoruz ve bakış açılarını pozitif yönde değiştirerek olumsuz duygulardan arındırıyoruz” dedi.

Etiketler Duygusal Özgürleşme Tekniği eft Firdevs Akkaya
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