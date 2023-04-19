EFT NEDİR ? Duygusal Özgürleşme Tekniği!
Radyo D’de Hilal Özgani’ye konuk olan Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, EFT anlattı.
Duygusal özgürleşme tekniğini anlatan Eft Uzmanı Firdevs Akkaya, “EFT'nin açık yazımı Emotional Freedom Technique, Türkçe anlamı: Duygusal Özgürleşme Tekniği’dir, EFT geçmişte yaşadığımız kötü olayların üzerimizde bıraktığı negatif duyguları birkaç dakikada iyileştirebileceğimiz harika bir yöntemdir. Olumsuz duyguların yerine olumlu duygu ve hislerin yerleşmesinde EFT Tekniği çok önemlidir .
Danışanlarımla bu teknikler üzerinde ilerliyoruz ve bakış açılarını pozitif yönde değiştirerek olumsuz duygulardan arındırıyoruz” dedi.
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