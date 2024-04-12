Eğitimde yeni müfredat açıklanıyor

Eğitimde 'bütüncül' yaklaşımın hedeflendiği yeni müfredat çalışmalarında sona gelindi. Yeni öğretim programına ilişkin detaylar bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak yeni müfredat, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredata ilişkin detaylar bu ay açıklanacak. Yeni müfredatta öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini merkeze alan 'Bütünleşik Eğitim Modeli' esas alınacak. Yeni müfredatın ilk ayrıntıları: 'Bütüncül eğitim' yaklaşımı hedefleniyor 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. Yeni müfredatın sloganı; "İyi insan yetiştirmek" olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.