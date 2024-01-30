Ehliyet sınavında kopya skandalı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan e-sınav formatındaki ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan Y.Y., ekipler tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı.

Tavşanlı'da düzenlenen e-sınavda, özel düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



Tavşanlı'da e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavında, gizli kamera ve dinleme cihazıyla sınava giren bir şahıs daha önce yakalanmıştı.



Sınavda şüpheli davranışlarda bulunan Y.Y., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde bulunan kredi kartı şeklinde düzenlenmiş sim kart takılan kart, gömlek düğmesi şekli verilmiş gizli kamera ve şahsın kulağında takılı böcek diye tabir edilen dinleme cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.