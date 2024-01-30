  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ehliyet sınavında kopya skandalı!

Ehliyet sınavında kopya skandalı!

Ehliyet sınavında kopya skandalı!
Güncelleme:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan e-sınav formatındaki ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan Y.Y., ekipler tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı.
Tavşanlı'da düzenlenen e-sınavda, özel düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Tavşanlı'da e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavında, gizli kamera ve dinleme cihazıyla sınava giren bir şahıs daha önce yakalanmıştı.

Sınavda şüpheli davranışlarda bulunan Y.Y., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde bulunan kredi kartı şeklinde düzenlenmiş sim kart takılan kart, gömlek düğmesi şekli verilmiş gizli kamera ve şahsın kulağında takılı böcek diye tabir edilen dinleme cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler polis amirlik sınav yakalama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin Çiğli'de aday gösterdiği isim ilçeyi ayağa kaldırdı Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Benzin ve motorine yine yeniden bir dev zam daha Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Türkiye dondu! Termometreler -32'yi gösterince... Fırında mide bulandıran skandal! İnceleme başlatılldı Fırında mide bulandıran skandal! İnceleme başlatılldı İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler İsrail güçlerinden doktor kılığına hastane baskını: 3 Filistinliyi katlettiler CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü CZN Burak'ın vücudundaki yara izlerinin sırrı çözüldü Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi