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Ekipler alarma geçti! Hastanede bomba paniği

Ekipler alarma geçti! Hastanede bomba paniği
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Gaziantep'in Şamilkamil ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis girişine bırakılan valiz, paniğe yol açtı.

Korkutan olay, öğleden sonra Pirsultan Mahallesi'ndeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis girişinde duran valizi görenler, bomba şüphesiyle polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu alanı kapatıp, acil servisi tahliye etti. Olay yerinde bomba imha uzmanı sevk edildi.

 Bomba imha uzmanı tüm hazırlıklarını yaparken, valizin sahibe ulaşıldı. Sahibi valizi yanlışlıkla unuttuğunu söylerken, alarm durumu sona erdi.

 Acil servis yeniden hasta kabulüne başladı.

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