Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu

Türkiye'de her geçen gün artan yüksek enflasyon ve geçim derdi vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Türkiye'de icradaki dosya sayısı 22 milyona yaklaştı..

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerin neden olduğu sorunlara dikkat çekti.

AK Parti iktidarının ülkeyi yönetemediğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yoksulluğun kader olmadığını vurguladı ve “Bir eli yağda bir eli balda, mutlu AK Parti azınlığı dışında her kesimin sorunları katlamıştır” diye konuştu.

Zam, vergi, yüksek faiz, düşük ücret, düşük taban fiyatı ve kemer sıkma politikalarının halkı canından bezdirdiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emekliye ödenen 7.500 liralık ücret tam bir zulüm anlayışıdır. Yoksulluğun vurduğu ailelerde aile dokuları çatırdamakta, boşanmalar artmakta, madde bağımlılığı yaygınlaşmakta, şiddet ve intiharlar olağanlaşmaktadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "adalet" "hak" "hukuk" kavramlarının içinin boşaltılmakta olduğunu, tek adam rejiminin ise ülkenin sorunlarını artırdığını vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, yüksek enflasyon ve ekonomik krizlerin bireysel kredi ve kredi karta borçlarının artmasına neden olduğuna da işaret etti.

Gürer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bireysel kredi ve kredi kartı borcu 2 trilyon 430 milyara yükselirken, kredi kartı borcu bulunan yurttaş sayısı 38 milyon 731 kişiye yükselmiştir. İcrada derdest bulunan dosya sayısının 21 milyon 805 bin olması vatandaşın hâlini anlatmaktadır.”