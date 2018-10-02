  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Ekim 2018 19:32

Elinde çiçekle 7 gündür bekliyordu... Kavuştular

Hatay'da yaşayan Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuşma umuduyla elinde çiçeklerle 7 gündür bekliyor.

Elinde çiçekle 7 gündür bekliyordu... Kavuştular
A+ A-

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Enes  Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuşma umuduyla elinde çiçeklerle 7 gündür  Cilvegözü Sınır Kapısında bekliyordu. Ve beklenen haber geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli Enes Huleyf,  7 gündür elinde çiçeklerle beklediği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, 3 yıldır  göremediği eşi ve çocuklarına kavuştu. 

Rejim saflarında asker olmaya karşı çıktığı için Suriye'nin Hama  bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Reyhanlı'ya gelen 42 yaşındaki Huleyf, ülkesinde  kalan eşi ve iki çocuğuyla, yakınlarının da yardımıyla yaklaşık 3 ay önce  telefonla irtibat kurabildi.

Uzun süre haber alamadığı ailesinin Türkiye'ye gelme umudunun  doğmasıyla 7 gündür elinde çiçeklerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Huleyf'in,  gerekli işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle uzayan heyecanlı bekleyişi,  mutlulukla sonuçlandı.

Huleyf ile sınırdan geçiş yapan eşi Nur Tartuş ve iki çocuğu hasret  giderdi. Birbirlerine sarılan aile bireyleri, duygusal anlar yaşadı.

 Enes Huleyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı mutluluğun  tarif edilemeyeceğini söyledi.

Ailesine kavuşmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Huleyf, ''Her  gün buraya elimde çiçeklerle geldim, çok şükür bugün kavuştum, Türkiye'ye çok  teşekkür ederim.'' dedi.

Nur Tartuş da eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek,  "Uzun süre bekledim sonunda eşimin yanındayım, çok şükür.'' ifadesini kullandı.

AA

cilvegözü sınır kapısı , çicek , enes huleyf , hatay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM