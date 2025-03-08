Elindeki konuşma kâğıdını yırtıp açıkladı: ''AK Parti'den CHP'ye geçtim''

CHP'nin 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kâğıdını yırttı ve CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti. Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Varsa Yaşam Var" etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel'den önce kürsüye çıkan kadınlar sırayla söz aldı. O isimlerden biri de depremzede Pınar Arslan oldu. 8 Mart etkinliğinde konuşan depremzede Pınar Arslan elindeki konuşma kâğıdını yırttı. Konuşmasında Özel'e seslenen Arslan, "AK Parti'den CHP'ye geçtim, kim benim yanımdaysa ben onun yanındayım" diye konuştu. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.