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  3. 10 Aralık 2019 07:18

Emniyet duyurdu: 1742 araca ceza kesildi

Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, kış lastiği takmayan 1742 araca 625'er lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Emniyet duyurdu: 1742 araca ceza kesildi
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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

AA

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