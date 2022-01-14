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Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Maltepe'de yapılan emniyet kemeri denetiminde, kemer takmayan 34 sürücüye toplam 6 bin 664 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sivil Trafik ekipleri, Maltepe Sahil Yolu Ankara istikametinde denetim yaptı. Sürücüler durdurularak ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan 34 sürücüye toplam 6 bin 664 lira para cezası kesildi.  

Ceza kesilen sürücü Canberk Talha, "Emniyet kemerim takılı olmadığından dolayı ceza yedim. Kurallara uymak lazım. Bu ceza bana ders olacak." dedi. Emniyet kemeri takmayan bir başka sürücü ise, "Trafik ekipleri doğrusunu yapıyorlar. Bizim yaptığımız hata tabi ki" dedi. 


 

 

DHA

Etiketler istanbul emniyet kemeri sürücü ceza
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