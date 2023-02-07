Enkaz altında kalan vekilden acı haber

Adıyaman'da enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremde, Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın enkazı altında kaldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Taş'ın adına taziye mesajı yayımladı. Yavuz, paylaşımında "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

DANIŞMANI İLE EN SON CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞ

Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söylemişti. Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlatmıştı.