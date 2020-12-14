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  3. 14 Aralık 2020 11:30

EPDK'dan elektrik faturaları hakkında karar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Şirketler temsil/ağırlama giderini tarifeden alamayacak, gelir sağlayamayacak" dedi.

EPDK'dan elektrik faturaları hakkında karar
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Yılmaz "Şirketler temsil/ağırlama giderini tarifeden alamayacak, gelir sağlayamayacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tarifesi üzerinden karşılanacak işletmeye ilişkin gider kalemleri yer almıştı.

Bu kalemlerin arasında şirketlerin yıl içinde yapacakları temsil ve ağırlamaya ilişkin giderlerin de yer alması tepki toplamıştı.
 

EPDK , elektrik faturaları
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