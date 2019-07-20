  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Temmuz 2019 16:12

Erbil saldırganı terörist Mazlum Dağ yakalandı !

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen, aralarında Mazlum Dağ'ın da olduğu 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM