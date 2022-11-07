Erdoğan açıkladı: 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yarın yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yoğun gündemle toplanan Kabine sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yoğun gündemle toplanan Kabine sona erdi.

Erdoğan, 2 saat 25 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILINI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE HAZIRLIYORUZ"

Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılını da milletimizle birlikte hazırlıyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı beklentisini alacağız ve bunu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde çıkmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl sevincini TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasından banttan çıkış süreciyle taçlandırdık. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle inşallah Şubat'ta satışı başlayacak TOGG'a bundan sonraki sürecinde başarılar diliyoruz.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi 'HelpTürkiye' başlığı altında küresel markaya dönüştürüyoruz. Bunun yanında 'HelpTürkiye' çatı markasıyla dünyada yıllık 100 milyar dolara yaklaşan sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

"AÇIK NET SÖYLÜYORUM; BAŞARAMAYACAKLAR"

Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar.

"AÇIK NET SÖYLÜYORUM; BAŞARAMAYACAKLAR"

Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır.

3.2 MİLYAR TL HAK SAHİPLERİNİN HESABINA YATIRILIYOR

Sosyal desteklerin önemi giderek artıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna inan bir yönetim olarak bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz fazladır. Gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kendilerine yönelik yardımlarımız zaten devam ediyor. Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza sancılı dönemde destek olacak yeni programlar geliştirdik. 2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon TL tutan ödemesi de bu hafta yapılacak. Doğal gaz yardımının ilk grup ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerinde vakfımıza aktarılacak ek periyoduk payı 2 kat artırarak 450 milyon TL'ye çıkardık. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta ve boynu bükük bırakmayacağız.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSU

Başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifimizi siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kati neticesi alındıktan sonra Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz Meclis'te bu değişikliği doğrudan kabul edecek çoğunluğun sağlanabilmesidir.