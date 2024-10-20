Erdoğan bebek katili çete için talimat verdi: ''Sonuna kadar arkanızdayım''

Türkiye'yi ayağa kaldıran yenidoğan çetesi olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ben sonuna kadar arkanızdayım, benim insanlarımın en küçük canına, malına, herhangi bir şeyine zarar veren herkese gereğini yapın'' diye talimat verdiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, çeteyle ilgili ilk ihbarın 2023'ün Mart ayında geldiğini, operasyonun gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi soruşturması devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu.

"İLK İHBAR 2023 MART SONU GELDİ"

Çeteyi çok gizli operasyonlarla çökerttiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık" dedi.

"GİZLİ ÇALIŞTIK, O HASTANELERE BEBEK NAKLİ YAPTIRMAMAYA ÇALIŞTIK"

"Çok gizli çalıştık, o hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık" diyen Bakan Memişoğlu, "Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR TANE CİMER BAŞVURUSU İLE ÇETEYİ ÇÖKERTTİK"

"Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor" diyen Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık" diye konuştu.

"OPERASYON 6 AY ÖNCE YAPILDI"

Operasyonun 6 ay önce yapıldığını ancak şimdi yeniden gündeme geldiğini dile getiren Memişoğlu, "Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı'na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "GEREĞİNİ YAPIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugünkü görüşmesine ilişkin Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi; 'Ben sonuna kadar arkanızdayım, benim insanlarımın en küçük canına, malına, herhangi bir şeyine zarar veren herkese gereğini yapın.' diye bizi talimatlandırmış durumdadır. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, 'Ne gerekiyorsa yapacaksınız dedi." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, "Biz bu çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz en iyi sağlık sistemlerimizden bir tanesi. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti.

Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.