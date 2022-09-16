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  3. Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı

Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı

Erdoğan imzaladı: 11 ilimizde bazı alanlar ''orman sınırı'' dışına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar artık 'orman sınırları' içinde değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. 

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