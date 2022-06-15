Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bir süredir üzerinde çalıştığımız öğrenci affı teklifimizi Meclis'e sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyipo Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasında "Bir süredir üzerinde çalıştığımız öğrenci affı teklifimizi Meclis'e sunacağız" dedi.

"Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan öğrenci affının müjdesini şu sözlerle verdi:

"Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesindeki öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

Öğrenci affından yararlanacak kişi sayısının 1,2 milyon olduğunu açıklanmıştı.

AK Partili vekil ve YÖK Başkanı duyurmuştu

Geçen ay TBMM’de partisi adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını belirterek "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenci affı konusundaki yetkili makamın Meclis olduğunu belirterek “Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bildik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette, bu konudaki içinde bulunduğu eğitim öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır. Bunu ifade etmek isterim.” demişti.