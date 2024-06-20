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Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
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Kırıkkale'de trafik polisine mukavemette bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen alkollü sürücü T.Ö. gözaltına alındı. T.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte dün akşam polis ekipleri, T.Ö. isimli sürücünün alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı, Atatürk Bulvarı Nokta Köprü altında durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde sürücü T.Ö.'nün alkollü olduğunu tespit etti. İşlem yapıldığı sırada T.Ö. taşkınlık yapıp, trafik polisine mukavemette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Bunun üzerine şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Etiketler cumhurbaşkanına hakaret gözaltı alkollü sürücü
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