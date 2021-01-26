Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle uyararak, "Bu millet eğer bu sıkıntının içerisine, bu sarmalın içerisine bırakılırsa, bu millet sizin yanınızdan gider sayın Cumhurbaşkanım. Bir ay önce 25 Lira olan, evin temel ihtiyacı olan zeytinyağ bugün 85 Liraya çıkmış. Yüzde 300 zam almış!" dedi.