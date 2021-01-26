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  3. 26 Ocak 2021 16:54

Erdoğan'a olay sözler: ''Böyle giderse bu millet sizin yanınızdan gider''

Kişisel Youtube kanalından kendi videolarını yayınlayan, hükümete yakınlığı ile bilinen Abdurrahman Uzun'un son yayınladığı ve gıda fiyatlarındaki hızlı artışı ele alan videosu dikkatleri çekti.

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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Uzun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle uyararak, "Bu millet eğer bu sıkıntının içerisine, bu sarmalın içerisine bırakılırsa, bu millet sizin yanınızdan gider sayın Cumhurbaşkanım. Bir ay önce 25 Lira olan, evin temel ihtiyacı olan zeytinyağ bugün 85 Liraya çıkmış. Yüzde 300 zam almış!" dedi.

recep tayyip erdoğan , Youtube , Abdurrahman Uzun
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